В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка

На северо-востоке столицы мужчина без определенного места жительства попытался ограбить банк, передает ТАСС. Он потребовал четыре миллиона рублей.

По данным "360", бомж разменял в обменном пункте 50 долларов, а затем передал кассиру записку с требованием выдать деньги. Сотрудница не растерялась и нажала тревожную кнопку.

Бездомный успел скрыться, но полиция задержала его на соседней улице. Возбуждено уголовное дело.