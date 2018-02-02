В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка

На северо-востоке столицы мужчина без определенного места жительства попытался ограбить банк, передает ТАСС. Он потребовал четыре миллиона рублей.
По данным "360", бомж разменял в обменном пункте 50 долларов, а затем передал кассиру записку с требованием выдать деньги. Сотрудница не растерялась и нажала тревожную кнопку.
Бездомный успел скрыться, но полиция задержала его на соседней улице. Возбуждено уголовное дело.
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