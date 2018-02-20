Пожилого немца оштрафовали на 208 тысяч евро за попытку сэкономить

Покупателя одного из магазинов в районе Ау-Хайдхаузен в Мюнхене поймали на мошенничестве. 58-летний немец обернул телячью печень в пакет с фруктами и пробил ее по более низкой цене. Выяснилось, что подобную манипуляцию он проделал четыре раза за месяц, передает газета "Известия". В итоге нарушителя оштрафовали на 208 тысяч евро (свыше 14,5 миллиона рублей). Размер взыскания объясняется зарплатой мужчины – он получает 24 тысячи евро (более 1,6 миллиона рублей) в месяц. Зачем при таких доходах заниматься манипуляциями с пакетом, он объяснить не смог.