В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку

Инцидент произошел в столичном торговом центре "Спектр" на Новоясеневском проспекте 20 февраля. Там десятилетний мальчик случайно получил пулю в голову, когда находился в тире, расположенном на нулевом этаже ТЦ.

По предварительной информации столичного главка МВД, инструктор по стрельбе случайно выстрелил в несовершеннолетнего из пневматического оружия. Ребенка госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

При этом в тире, где все и случилось, с полицией не согласились. Его представитель попросил "не накручивать" ситуацию. "Еще пока ничего не ясно. Сами представьте: как может пластиковый шарик прострелить голову? Мне позвонили, сказали: ЧП в тире, приезжайте. Потом позвонили, сказали, что госпитализировали мальчика, десять лет", – цитирует сотрудника тира телеканал "360".

Напомним, 6 февраля этого года житель Ставропольского края случайно стал "палачом" родному ребенку. По данным следователей, 38-летний мужчина вместе с сыном отправился на охоту вблизи поселка Цымлянский Шпаковского района. Перезаряжая охотничье нарезное ружье, отец по неосторожности нажал на спусковой крючок, и оно выстрелило в сторону ребенка. В отношении ставропольца возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее похожий случай произошел во Франции. На охоте 13-летний мальчик пошел искать убитую дичь, а в это время его дед выстрелил еще раз и попал в подростка. А в Саратовской области в одну из больниц был доставлен 64-летний местный житель с огнестрельным ранением живота. Спустя час мужчина скончался.



Смертельную рану он получил во время охоты в нескольких километрах от поселка Дьяковка в Краснокутском районе. Приклад двустволки упирался в землю, а ствол был направлен в живот лежавшего рядом охотника. Одна из его собак лапой случайно спустила курок.