Свиньи жестоко растерзали украинца

Тело одинокого 80-летнего мужчины было обнаружено во дворе его дома в селе Ковалевка Николаевской области Украины, передает РИА ФАН. У трупа отсутствовала голова, руки и внутренние органы.

Сообщается, что украинца растерзали две домашние вьетнамские свиньи. Страшную находку сделали соседи, которые забеспокоились из-за долгого отсутствия пенсионера и пришли навестить его.