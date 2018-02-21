Школу в США спасли от массового расстрела

В американском городе Уиттьер в штате Калифорния полиция задержала ученика средней школы "Эль-Камино", пишет газета "Известия". Охранник учебного заведения услышал, как подросток угрожал устроить стрельбу, и обратился в полицию.
В доме школьника провели обыск. Там обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.
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