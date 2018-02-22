Муж зверски расправился с моделью Playboy на глазах у ребенка
Полицию вызвали очевидцы падения мужчины из окна жилого дома в районе Телецентра. Прибывшие на место происшествия стражи порядка поднялись в квартиру на седьмом этаже. Там они обнаружили тело 29-летней модели журнала Playboy Анастасии Чекати.
Жертва была убита ударом ножа в горло. Рядом находился плачущий младенец. К счастью, ребенок был невредим. Позже выяснилось, что убийца, перед тем как покончить с собой, позвонил родственникам и попросил, чтобы кто-нибудь позаботился о малыше.
Отношения супругов были далеки от идеальных: у стоматолога Алексея Митаки была другая семья. Он пришел в гости к Чекати, однако супруги поссорились. Злоумышленник схватил нож и ударил жену в горло, после чего совершил самоубийство.
Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Она появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ. Позировать в качестве модели девушка начала в 16 лет. Чекати пробовала себя в качестве певицы и вела канал на YouТube, где размещала клипы со своим участием.
Ребенок у пары родился 30 января 2018 года. Малыша доставили в отделение педиатрии и детской неврологии Муниципальной клинической больницы №1, сообщает Sputnik Moldova со ссылкой на пресс-службу кишиневской полиции.
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