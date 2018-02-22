Муж зверски расправился с моделью Playboy на глазах у ребенка

Трагедия произошла в Кишиневе. Известная модель Playboy погибла от рук мужа. Убийца покончил с собой.

Полицию вызвали очевидцы падения мужчины из окна жилого дома в районе Телецентра. Прибывшие на место происшествия стражи порядка поднялись в квартиру на седьмом этаже. Там они обнаружили тело 29-летней модели журнала Playboy Анастасии Чекати.

Жертва была убита ударом ножа в горло. Рядом находился плачущий младенец. К счастью, ребенок был невредим. Позже выяснилось, что убийца, перед тем как покончить с собой, позвонил родственникам и попросил, чтобы кто-нибудь позаботился о малыше.

Отношения супругов были далеки от идеальных: у стоматолога Алексея Митаки была другая семья. Он пришел в гости к Чекати, однако супруги поссорились. Злоумышленник схватил нож и ударил жену в горло, после чего совершил самоубийство.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Фев 13, 2017 в 11:11 PST

Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Она появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ. Позировать в качестве модели девушка начала в 16 лет. Чекати пробовала себя в качестве певицы и вела канал на YouТube, где размещала клипы со своим участием.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Июн 15, 2017 в 6:01 PDT

Ребенок у пары родился 30 января 2018 года. Малыша доставили в отделение педиатрии и детской неврологии Муниципальной клинической больницы №1, сообщает Sputnik Moldova со ссылкой на пресс-службу кишиневской полиции.