БДСМ-игры немецкой пенсионерки свели ее в могилу

В немецком городе Эссен найдено тело 62-летней БДСМ-госпожи. По версии следствия, женщина могла быть убита во время общения с клиентом.

В полицейский участок обратился мужчина с заявлением об исчезновении подруги. Полисмены взломали дверь в квартире пропавшей и нашли ее бездыханное тело. Вскрытие показало, что Анжелика (под таким именем знал ее приятель) была убита, сообщает Daily Star.

По свидетельствам соседей, пенсионерка оказывала садомазохистские и БДСМ-услуги. Квартира была переоборудована в секс-подземелье, где практиковались игры с удушением, связыванием и истязаниями.

В помещении найдены характерные приспособления, одежда и имитаторы половых органов. Как удалось выяснить следствию, Анжелика за деньги выступала доминантом – причиняла боль клиентам, даря им тем самым эротическое наслаждение. За жестким сексом к ней приходили ежедневно.

БДСМ – субкультура, где сексуальные партнеры делятся на господ и подчиненных, их еще называют доминанты и сабмиссивы. В ролевых играх господин издевается и оскорбляет раба, приказывает выполнять унизительные поручения, отчего один или оба участника испытывают чувственное удовольствие. В Международной классификации болезней №10 людей, получающих кайф исключительно от истязаний, относят к нездоровым, данное отклонение обозначено там как садомазохизм.

Добавим, Dni.Ru недавно сообщали, что в одну из столичных клиник был доставлен 43-летний мужчина с несколькими ножевыми ранениями. Пострадавший устроил вечеринку в тематике садомазо. Для более острых ощущений один из гостей взял нож, но не рассчитал силы. В итоге клинок пробил ребра пострадавшего и вошел в легкое. Оба мужчины уверяют, что ранение произошло по чистой случайности. Тем не менее полицейские возбудили по факту произошедшего уголовное дело.