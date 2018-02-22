В Москве дворники устроили мордобой из-за лопаты

В одном из столичных районов двое дворников затеяли драку, не поделив лопату. Конфликт на профессиональной почве произошел из-за того, что мужчины не смогли договориться, кому достанется инструмент.

В Сеть попало видео, на котором запечатлена драка двух работников местной коммунальной службы. Как сообщает автор ролика, они долго пытались договориться, но это ни к чему не привело, завязалась драка. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как мужчины пытаются повалить друг друга на землю. Но любопытнее всего реакция коллег по цеху: они молча наблюдают за происходящим, не вмешиваясь. Местные жители шутят: судя по качеству уборки их улиц, дворники регулярно устраивают гладиаторские бои вместо работы.