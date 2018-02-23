Грабитель в маске Бэтмена напал на аптеку в Москве

В одну из столичных аптек ворвался грабитель в маске Бэтмена. Инцидент произошел на Ключевой улице, передает РЕН ТВ.
Мужчина, вооруженный пистолетом, потребовал у фармацевта деньги из кассы. Сотрудница аптеки не оказывала сопротивление и отдала ему 32 тысячи рублей. Получив деньги грабитель скрылся.
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