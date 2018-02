Пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета

Лайнер направлялся в Лос-Анджелес, но на 30-й минуте полета один из двигателей начал дымиться. Командный состав принял решение вернуться в место вылета. Аварийная посадка прошла успешно.

На борту было 110 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Перепуганных путешественников отправили в Лос-Анджелес другим самолетом. Причины возгорания пока не известны, сообщает "360".

A Southwest Airlines flight had to turn around and make an emergency landing shortly after takeoff due to an engine malfunction, according to an airport spokesperson. https://t.co/Pya5sEBEzE pic.twitter.com/3BXsdpmZlf