Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро

Пассажиры столичной подземки рассказали. что от станции "Партизанская" до "Киевской" Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена не ходят поезда. На других участках интервалы между ними увеличены. Информацию подтвердили в пресс-службе метро. Движение пообещали восстановить в течение 20 минут. Пассажиров просят пользоваться другими линиями подземки.

Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего восстановления движения на участке Арбатско-Покровской линии. Просим пользоваться другими линиями метро.



Движение поездов по участку Арбатско-Покровской линии ориентировочно будет восстановлено в течение 20 минут. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 февраля 2018 г.