При пожаре на севере Москвы геройски погибли два сотрудника МЧС

При тушении возгорания в жилом доме на севере Москвы погибли двое пожарных, передает сетевое издание m24.ru. Трагедия произошла во время спасения жильцов квартиры.

Сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, трое из которых – дети. Однако сами пожарные попали под резкий выброс огня. От полученных ожогов они скончались. По данным "360", спасателям было 33 и 35 лет.