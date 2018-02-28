При пожаре на севере Москвы геройски погибли два сотрудника МЧС

При тушении возгорания в жилом доме на севере Москвы погибли двое пожарных, передает сетевое издание m24.ru. Трагедия произошла во время спасения жильцов квартиры.
Сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, трое из которых – дети. Однако сами пожарные попали под резкий выброс огня. От полученных ожогов они скончались. По данным "360", спасателям было 33 и 35 лет.
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