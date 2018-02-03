В метро Москвы погибла женщина

В результате падения на пути на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена погибла женщина, передает агентство городских новостей "Москва". Сообщается, что ее тело было обнаружено между вторым и третьим вагонами состава. Поезд был остановлен в тупике для извлечения погибшей.

