Террористы похвастались сбитым российским Су-25

Боевики одной из орудующий на территории Сирии группировок опубликовали видео, на котором снята атака на российский истребитель Су-25. Сообщается, что это произошло неподалеку от города Серакаб в провинции Идлиб. На видео можно заметить, что пилот самолета катапультируется.
Кроме того, в Сети появилась запись с места крушения штурмовика. На обломках Су-25 можно заметить опозновательные знаки ВКС России. О судьбе российского летчика поступают противоречивые сведения.
В Сирии сбит российский Су-25 pic.twitter.com/zWBcjTPVWF— Двач (@ru2ch) 3 февраля 2018 г.
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