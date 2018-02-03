Террористы похвастались сбитым российским Су-25

Боевики одной из орудующий на территории Сирии группировок опубликовали видео, на котором снята атака на российский истребитель Су-25. Сообщается, что это произошло неподалеку от города Серакаб в провинции Идлиб. На видео можно заметить, что пилот самолета катапультируется.

Кроме того, в Сети появилась запись с места крушения штурмовика. На обломках Су-25 можно заметить опозновательные знаки ВКС России. О судьбе российского летчика поступают противоречивые сведения.