Героически погибший в Сирии летчик отстреливался до последнего

В Сирии потерпел крушение российский Су-25 ВКС России. Пилот погиб. Стали известны подробности последнего боя российского летчика.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший задание в сирийской провинции Идлиб. Информацию о крушении подтвердили в Министерстве обороны России. По предварительным данным, удар был нанесен из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что оружие, которым сбили самолет, могло попасть в руки террористов несколькими способами. "Были сообщения о том, что якобы США поставляли некие системы вооружения курдам. Необходимо потребовать от Вашингтона полный перечень поставляемого оборудования в руки тех или иных вооруженных группировок", – цитирует РИА Новости эксперта.

"Второй вариант – попадание ПЗРК в Сирию возможно по украинскому каналу. Напрямую либо через Болгарию", – добавил он. Отметим, представитель Пентагона Эрик Пэхон уже успел объявить, что американские военные не поставляли подконтрольным США группировкам оружие типа "земля-воздух". Он также добавил, что не предусматривается это и в будущем.

Как рассказали в Минобороны России, летчик доложил командованию о катапультировании на территории, подконтрольной террористам. "При ведении боя с террористами пилот погиб", – говорится в сообщении. Принимаются меры по возвращению тела пилота.

Террористы, сбившие Су-25, сняли на видео место крушения самолета, а также район, где пилот дал свой последний бой. Также они сняли экипировку российского летчика. Судя по кадрам, погибший успел выпустить по наступающим террористам целую обойму. По неподтвержденным данным, он привел в действие ручную гранату, чтобы не попасть в плен к боевикам.

Судя по магазинам Стечкина нашего летчика, он отстреливался. И погиб как герой pic.twitter.com/89KqRJSi1Z — Александр Коц (@sashakots) 3 февраля 2018 г.

"Теперь ясно, что в Идлибе находятся террористы, которые не соблюдают режим прекращения огня и по которым нужно будет нанести ряд массированных ракетных ударов совместно с сирийскими войсками", – заметил президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. По району, где базируются террористы, уже был нанесен удар высокоточным оружием.