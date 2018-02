Героически погибший в Сирии летчик отстреливался до последнего

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший задание в сирийской провинции Идлиб. Информацию о крушении подтвердили в Министерстве обороны России. По предварительным данным, удар был нанесен из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что оружие, которым сбили самолет, могло попасть в руки террористов несколькими способами. "Были сообщения о том, что якобы США поставляли некие системы вооружения курдам. Необходимо потребовать от Вашингтона полный перечень поставляемого оборудования в руки тех или иных вооруженных группировок", – цитирует РИА Новости эксперта.

"Второй вариант – попадание ПЗРК в Сирию возможно по украинскому каналу. Напрямую либо через Болгарию", – добавил он. Отметим, представитель Пентагона Эрик Пэхон уже успел объявить, что американские военные не поставляли подконтрольным США группировкам оружие типа "земля-воздух". Он также добавил, что не предусматривается это и в будущем.

