Возле станции метро "Сухаревская" в центре Москвы произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил в охранника увеселительного заведения. Сообщается, что стрелок был задержан. Его друг с оружием скрылся на черной Maserati, передает телеграм-канал "112". В городе был объявлен план "Перехват".
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