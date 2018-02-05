Москвичи пожаловались на сбои в движении электричек

В Москве почти на всех направлениях наблюдаются сбои в движении электричек. По данным "Яндекс.Расписание", затруднено движение составов на Ленинградском, Казанском и Рижском направлениях. Небольшие отставания от графика наблюдаются у поездов на Белорусском, Курском, Горьковском и Павелецком направлениях, пишет "Газета.ru".

"Ехал на "Ласточке" до Ленинградского. Мало того, что опоздали минут на десять, так еще одна из дверей в вагоне заклинила и не открылась", – пожаловался Dni.Ru один из пассажиров.