"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Понедельник 5 февраля
Лента новостей
16:38
Для российских военных создали элитный смартфон
16:33
В Москве задержали Алексея Панина
16:16
Устроившую истерику на мойке женщину окатили струей воды (видео)
16:04
Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте
16:02
Россияне просят у президента защиты от Центробанка
15:49
МОК унизил россиян из страха перед "хозяином"
15:30
Изуродованная пластикой модель Playboy ужаснула видом
15:20
В жилом доме в Самаре произошел взрыв
15:18
Томленая телятина по-поморски
15:06
"Это вам за пацанов", или За что умирают герои
14:59
Поклонская заинтересовалась суррогатным материнством
14:39
Переезд Абрамовича в Швейцарию стал сенсацией
14:38
На ТПУ "Мичуринский проспект" появится жилая и коммерческая недвижимость
14:20
Меланья Трамп подражает в одежде мужу
14:20
Жительница Подмосковья продавала мужа со шкафом за 20 тысяч
14:08
Голый Панин после гей-скандала расслабился с Костюшкиным
13:59
Названы самые дорогие авто на российском рынке
13:57
Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко
13:41
Маликов показал новое фото малыша
13:30
Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады
13:30
Резцова о новом запрете МОК: Мы сами виноваты
13:25
Пронырливый Галкин рассердил безумными "Звездами под гипнозом"
12:44
Зверски избитый опекунами малыш скончался в больнице под Москвой
12:39
Чиновники ради любовниц не пустили спортсменов на Олимпиаду
12:32
Жареная картошка спасет от облысения
12:27
Житель Подмосковья в ссоре зарезал собутыльника
12:26
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
12:07
Алкоголь провоцирует семь видов рака
12:04
Россиянку с ребенком снес поток воды на дороге (видео)
11:59
Найдено лучшее лекарство от депрессии
11:59
Mercedes-AMG G63: машина-праздник
11:58
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
11:49
Огромный живот Исинбаевой ошеломил народ
11:47
Москвичи стали выбирать квартиры меньшей площади
11:18
Под Москвой упавшая ветка проломила череп ребенку
11:10
Латин-рокеры "LASCALA" возвращаются в Россию
11:00
Беспредельщики из МОК объявили себя вне закона
10:59
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
10:53
Гусев и Романец из "Дома-2" объявили о разводе
10:41
Почему 13-летние девочки ищут секса на "вписках"
10:28
"Нищие" украинцы объедаются икрой и устрицами
10:14
Десятки самолетов застряли в московских аэропортах
10:07
Дана Борисова: Да, я живу в нищете
09:53
Ученые развенчали миф о вечной молодости
09:41
США пытаются свалить на Турцию гибель российского Су-25
09:36
Красавица-врач из Подмосковья пропала при загадочных обстоятельствах
09:27
Расстроенная Пугачева не пустила Королеву на сцену
09:20
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
09:06
Киев припугнул Варшаву восстанием гастарбайтеров
08:37
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
08:35
Стыд и срам: МОК лишил оправданных россиян поездки на Игры-2018
08:28
Москвичи вытолкали застрявший в снегу автобус (видео)
08:19
Названы поголовно убивающие россиян болезни
08:03
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
07:55
Плющенко распорядился миллионами 5-летнего сына
00:01
Лобачева: В спланированном убийстве Марьянова подозреваю его жену
18:22
В Москве продюсера Сосо Павлиашвили изрешетили пулями
17:46
Волочкова записала домашнее видео с новым любовником
17:22
Дочь красотки из "Дома-2" серьезно заболела
16:55
Юный участник "Битвы экстрасенсов" стал жертвой маньяка-гея
16:28
Души мертвых лошадей прогнали Семенович из дома
15:54
Максакова благодарна матери после грязной ссоры
15:18
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о страданиях
14:52
Под Москвой электричка протаранила машину
14:35
В доме Тарасова и Костенко нашли нижнее белье Бузовой
13:12
Адский снегопад сделал из Москвы гигантский сугроб
12:30
Звезду "Дома-2" обругали за растолстевшего маленького сына
11:52
Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор
11:27
Избитый Корчевниковым редактор "Спаса" попал на видео
11:18
"ЕР" приняла участие в патриотических акциях по всей стране
10:55
Малахов подло поступил с отцом Шурыгиной
10:26
Бузова покинула Россию после скандального концерта
10:00
Малолетка с топором навел ужас на главу государства
18:49
Террористы похвастались сбитым российским Су-25 (видео)
18:00
Актриса Татьяна Лютаева сообщила об утрате из-за рака
17:34
Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель (видео)
17:27
Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"
17:01
52-летний актер Разбегаев ждет дочь
16:33
Валерию умоляют не надувать губы
16:12
Серов впервые рассказал о внебрачном ребенке
15:58
20-летний любовник интимом довел до смерти 42-летнюю подругу
15:46
Садальский влез в скандал с Корчевниковым
15:42
Илюмжинов отказался от выборов президента Российской шахматной федерации
15:40
Строительство метро до "Рассказовки" вышло на финишную прямую
15:28
Кудрявцева взволновалась от нежности известного артиста
15:19
Панин довел до неистовства новым видео
14:41
Любовник Божены Рынской подал на развод
14:17
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
13:12
Опекуны пытались убить трехлетнего ребенка под Москвой
13:02
Елена Яковлева рассказала о тяжелом лечении
12:22
Известная актриса напала на Шурыгину
11:40
Редактор "Спаса" пожаловался на избиение Корчевниковым
11:18
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
11:12
В московской больнице произошел пожар
11:01
Тарасова жестко унизили на концерте Бузовой в Москве
10:39
Пострадавший на сцене Нагиев восхитил россиян
10:25
В метро Москвы погибла женщина
09:59
Страшные тайны: Борис Ельцин
21:58
Бузова побила севшую в лужу Собчак
21:40
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова покинула Россию после скандального концерта
Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
Юный участник "Битвы экстрасенсов" стал жертвой маньяка-гея
Избитый Корчевниковым редактор "Спаса" попал на видео
Происшествия

"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян

Фото: GLOBAL LOOK press
Спецслужбы России и Турции ищут тело погибшего в Сирии пилота Су-25, чтобы вернуть его на родину. Тем временем сирийский спецназ занят поисками ПЗРК, из которого был сбит российский штурмовик. Это необходимо, чтобы выяснить, кто поставлял террористам высокоточное оружие.
прочитано 7627 раз

Посольство России в Вашингтоне поблагодарило американцев за соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Сирии. В США есть люди, которые понимают: с терроризмом можно бороться только сообща, отмечается в обращении.

ПО ТЕМЕ

США пытаются свалить на Турцию гибель российского Су-25

Террористы похвастались сбитым российским Су-25 (видео)

"Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии. Эта трагедия еще раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом", – заявили в дипмиссии.

Пользователи соцсетей отмечают свои посты хештегом #этовамзапацанов. Такими были последние слова гвардии майора Романа Филиппова. Они отчетливо слышны на видеозаписи последнего боя российского пилота с террористами, передает URA.Ru.

Окруженный боевиками офицер застрелил нескольких врагов, а затем, чтобы не сдаваться в плен, подорвал себя гранатой, сообщает НСН. Видеозапись была опубликована Telegram-каналом Directorate 4, освещающим деятельность международных террористов.

Су-25СМ ВКС России был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса над Идлибом на северо-западе Сирии 3 февраля, пишет РИА ФАН. Майор Филиппов катапультировался, успев сообщить о своем решении командованию, однако позже связь прервалась.

Спустя несколько часов в интернете появились видео с места падения самолета Су-25СМ. На них несколько боевиков, выкрикивая проклятия в адрес русских и России, топчут красную звезду российских ВКС на крыле горящего штурмовика.

Боевики опубликовали фотографии тела погибшего летчика, его табельного автоматического пистолета Стечкина с тремя магазинами и личных документов. Ответственность за сбитый российский штурмовик и смерть Филиппова взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (по другим данным – "Джейш ан-Наср"). Судя по кадрам, прежде чем подорвать гранату, Филиппов расстрелял 34 патрона.

Российские военные ответили на гибель Филиппова массированным ударом возмездия. Высокоточным оружием был обстрелян район села Масеран в провинции Идлиб. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены более 30 террористов.

Сейчас в Идлибе работает сирийский спецназ – он должен обнаружить ПЗРК, из которого был сбит российский штурмовик, и выяснить, как комплекс попал к боевикам. В Вашингтоне уже заявили, что не поставляли такого оружия сирийской оппозиции.

У Романа Филиппова осталась семья в Приморском крае. Майора собираются представить посмертно к званию Героя России.

Автор: Андрей Евлампиев5 февраля 2018, 11:24

комментарии

Политика

Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко
США пытаются свалить на Турцию гибель российского Су-25
Киев припугнул Варшаву восстанием гастарбайтеров
Страшные тайны: Борис Ельцин

Шоу-бизнес

70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг
Убитую звезду "Дома-2" изнасиловали в морге
Голый Панин после гей-скандала расслабился с Костюшкиным
Маликов показал новое фото малыша

Проишествия

В Китае скоропостижно умер Галанин
"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян
Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ

Lifestyle

Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна

Продюсер рассказал об издевательствах над актером
Шоу-бизнес

Огромный живот Исинбаевой ошеломил народ

Спортсменка скоро родит второго ребенка
Шоу-бизнес

Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой

Поющая ведущая вызвала ажиотаж
Спорт

Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады

Статуи с членами шокировали журналистов в Пхенчхане

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль

Фоторепортажи

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Спорт

Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады
Резцова о новом запрете МОК: Мы сами виноваты
Чиновники ради любовниц не пустили спортсменов на Олимпиаду
Беспредельщики из МОК объявили себя вне закона

Регионы

Зверски избитый опекунами малыш скончался в больнице под Москвой
В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru