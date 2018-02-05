"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян

Спецслужбы России и Турции ищут тело погибшего в Сирии пилота Су-25, чтобы вернуть его на родину. Тем временем сирийский спецназ занят поисками ПЗРК, из которого был сбит российский штурмовик. Это необходимо, чтобы выяснить, кто поставлял террористам высокоточное оружие.

Посольство России в Вашингтоне поблагодарило американцев за соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Сирии. В США есть люди, которые понимают: с терроризмом можно бороться только сообща, отмечается в обращении.

"Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии. Эта трагедия еще раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом", – заявили в дипмиссии.

Пользователи соцсетей отмечают свои посты хештегом #этовамзапацанов. Такими были последние слова гвардии майора Романа Филиппова. Они отчетливо слышны на видеозаписи последнего боя российского пилота с террористами, передает URA.Ru.

Окруженный боевиками офицер застрелил нескольких врагов, а затем, чтобы не сдаваться в плен, подорвал себя гранатой, сообщает НСН. Видеозапись была опубликована Telegram-каналом Directorate 4, освещающим деятельность международных террористов.

Еще полна Россия героями! Настоящими! Покойся с миром, доблестный, отважный воин! Вечная память! Соболезнования родным и близким.#ЭтоВамЗаПацанов pic.twitter.com/xAAHOPZYo8 — Madera Klep (@MariaKlepcha) 5 февраля 2018 г.

Су-25СМ ВКС России был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса над Идлибом на северо-западе Сирии 3 февраля, пишет РИА ФАН. Майор Филиппов катапультировался, успев сообщить о своем решении командованию, однако позже связь прервалась.

Спустя несколько часов в интернете появились видео с места падения самолета Су-25СМ. На них несколько боевиков, выкрикивая проклятия в адрес русских и России, топчут красную звезду российских ВКС на крыле горящего штурмовика.

Боевики опубликовали фотографии тела погибшего летчика, его табельного автоматического пистолета Стечкина с тремя магазинами и личных документов. Ответственность за сбитый российский штурмовик и смерть Филиппова взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (по другим данным – "Джейш ан-Наср"). Судя по кадрам, прежде чем подорвать гранату, Филиппов расстрелял 34 патрона.

Российские военные ответили на гибель Филиппова массированным ударом возмездия. Высокоточным оружием был обстрелян район села Масеран в провинции Идлиб. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены более 30 террористов.

Сейчас в Идлибе работает сирийский спецназ – он должен обнаружить ПЗРК, из которого был сбит российский штурмовик, и выяснить, как комплекс попал к боевикам. В Вашингтоне уже заявили, что не поставляли такого оружия сирийской оппозиции.

У Романа Филиппова осталась семья в Приморском крае. Майора собираются представить посмертно к званию Героя России.