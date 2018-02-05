Бог покарал: оскорбивший память российского летчика украинец погиб в ДТП

Украинский дизайнер, поглумившийся два дня назад над смертью российского пилота, погиб в ДТП. Автомобиль Леонида Краснопольского протаранил тяжелый внедорожник, от полученных травм он скончался на месте.

Среди злобных комментариев украинских пользователей пост дизайнера Леонида Краснопольского отличался особым цинизмом. Гибель в Сирии российского пилота Романа Филиппова вызвала у него бурный восторг. Уроженец Донецка, а ныне житель Днепропетровска (по-украински – Днепра) написал несколько сообщений на тему трагедии в Сирии.

В одном из последних Краснопольский заявил, что сбитый самолет был прописан в Крыму, а погибший пилот якобы раньше служил в украинской армии. На самом деле Филиппов был уроженцем Приморья и к украинской армии не имел никакого отношения, пишет "Московский Комсомолец".

Накануне, 4 февраля, Леонид Краснопольский погиб в результате ДТП. По данным украинских СМИ, его автомобиль протаранил Toyota Prado. Удар был настолько сильным, что от полученных травм дизайнер скончался до приезда медиков.

#этовамзапацанов Последние слова летчика Романа Филипова, который подорвал себя, попав в окружение террористов �� pic.twitter.com/QfMu0UK2Nj — БОЕВОЕ БРАТСТВО (@Boevoe_Bratstvo) 5 февраля 2018 г.

Между тем многие пользователи соцсетей как в России, так и на Украине отмечают свои посты хештегом #этовамзапацанов. Такими были последние слова майора Филиппова. Окруженный террористами офицер застрелил нескольких боевиков, а затем, чтобы не сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.

Су-25СМ ВКС России был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса над Идлибом на северо-западе Сирии два дня назад, 3 февраля. Майор Филиппов катапультировался, успев сообщить о своем решении командованию, однако позже связь прервалась. Через некоторое время в Сети появилась видеозапись уже упавшего самолета и действия пилота.



