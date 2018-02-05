Мощный взрыв в жилом доме напугал москвичей

В многоэтажном доме в Бутово прогремел мощный взрыв. Обломки фасада разлетелись по двору, задев припаркованные внизу машины.



По предварительной версии, в помещении сдетонировал баллон газа, с помощью которого рабочие монтируют натяжные потолки. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, из-за снежных заносов пожарные машины не смогли оперативно подъехать к месту происшествия. Пользователи пишут, что от взрыва во всех квартирах на этаже вынесло двери. Из дома эвакуировали 70 человек.

Согласно информации издания "КоммерсантЪ", от детонации баллона пострадали четыре человека. Двое – в тяжелом состоянии, у них обожжено более 50% тела. На месте ЧП работают не только медики и пожарные, но и бригада газовой службы. Очевидцы сообщают, что в лифте дома застряли жильцы. Ведутся работы по их спасению. Множество машин, припаркованных под окнами, пострадали от разлетевшихся фрагментов облицовки фасада. По свидетельствам очевидцев, радиус поражения осколками составлял около 100 метров. Взрыв вызвал частичное обрушение здания.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на анонимные источники в МЧС, дом сильно поврежден, жильцы смогут вернуться в него только после проверки спасателями. На данный момент журналистам известны две версии произошедшего: баллон с газом мог взорваться либо при работах с натяжным потолком, либо при проведении сварочных работ на батарее отопления.

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета России подтвердили данные о трех пострадавших, сообщили о доследственной проверке по факту ЧП. "5 февраля 2018 года в Ленинском районе Московской области в одной из квартир произошел хлопок газового баллона. От взрывной волны пострадали трое мужчин. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.