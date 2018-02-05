Список пострадавших при взрыве в жилом доме в Бутово Парке

Стали известны личности и полученные травмы пострадавших при взрыве в жилом доме в Бутово Парке. Списокь опубликовал телеграм-канал 112. 31-летний Назир Танпулатов получил ожог 45% тела, 39-летний Паел Тишин – 50%. 19-летний Денис Мадкаримов получил термический ожог обоих предплечий, а его сверстник Саназ Амирханов – правой руки. Все они были госпитализированы.