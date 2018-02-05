В Москве под поездом метро погибла спортсменка-чемпионка

Ранним утром 3 февраля на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена под колесами поезда погибла 18-летняя девушка. Выяснилось, что она была чемпионкой Москвы по ММА Мария Титаева.

Стали известны обстоятельства гибели юной спортсменки в московском метро. По информации "Московского комсомольца", вечером 2 февраля девушка вместе с подругами пришла в кафе, где они провели всю ночь. Мария Титаева не употребляла спиртное из-за проблем с желудком.

В какой-то момент ей стало плохо, после чего девушку вырвало у всех на глазах. Предположительно, из-за этого она стала объектом для насмешек приятельниц. После все разъехались по домам. Мария Титаева вышла на станции "Полянка", где и произошла трагедия.

Сообщается, что большую часть своей жизни девушка провела в интернате. Биологическая мать отдала ее и трех братьев на попечение государству, когда спортсменке было всего два года.

Девушка успела показать себя многообещающей спортсменкой – она завоевала титул чемпиона Москвы по ММА. Также она собиралась принять участие в чемпионате России по этому виду боевых искусств. Она была членом клуба спортивных боевых единоборств "Акула". Отмечается, что несмотря на успехи в таком жестком виде спорта и суровый внешний вид, погибшая была мягким и чувствительным подростком.