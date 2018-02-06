Известный актер скончался в возрасте 77 лет

В США умер актер Джон Махони. Ему было 77 лет, пишет "Газета.ru". Как пишет Associated Press, незадолго до трагедии артиста доставили в один из госпиталей Чикаго.
Зрители запомнят Джона Махони по роли отца главного героя в ситкоме "Фрейзер". За нее актер дважды номинировался на премии "Золотой глобус" и "Эмми".
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