Американская учительница совратила ученика-аутиста

По данным следствия, Вероника Аманда Рамирес четырежды совершила развратные действия в отношении ученика и трижды занималась с ним оральным сексом. Педагога поместили под арест. Вероника предлагала 150 тысяч долларов в качестве залога, однако суд назначил сумму в два миллиона - таких денег у учительницы не нашлось.

В школе коррекции обучаются дети с отклонениями в развитии, в том числе страдающие от аутизма, синдрома Аспергера и неспособностью к обучению. Сообщается, что Рамирес часто довозила мальчика после уроков до дома. О связи учительницы с мальчиком узнали его родители, которые сообщили об этом полиции и администрации учебного заведения. Как они узнали о произошедшем – не уточняется.

Женщину арестовали 24 января в школе. Обвинение утверждает, что сексуальные отношения между учительницей и школьником начались в сентябре прошлого года и продолжались до декабря. В полиции считают, что это единичный случай, однако в учебном заведении назначена проверка, пишет The Press-Enterprise.

La Verne special needs teacher’s aid accused of sexually abusing student, held on $2 million bail https://t.co/MQHDka79vx pic.twitter.com/Wlv3MVK65J