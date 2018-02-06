Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка

Следователи выясняют причины страшного пожара на востоке Москвы. Погибли два человека. Одна из жертв – женщина, которая ценой своей жизни спасла из огня ребенка.

Квартира на шестом этаже в доме 46 на улице Новокосинской вспыхнула в 4 часа утра. Горели две комнаты и коридор. Из семи человек спасти удалось пятерых.

В квартире проживали 64-летний Геннадий с супругой Людмилой, их 30-летняя дочь Татьяна, ее сожитель и трое детей. Мальчику – два года, девочкам – 8 и 13 лет.

Показания очевидцев расходятся. Сообщалось, что Татьяна спрыгнула с балкона с ребенком на руках. Она погибла – при падении сломала шею. Дочь отделалась травмами.

"К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений женщина с двумя детьми выпрыгнула с балкона горящей квартиры, два человека – из окна горящей квартиры", – сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Соседи рассказывают, что Геннадий мужественно пытался спасти внуков. Мальчика, у которого обгорели ноги, он успел вынести из квартиры и передал соседям. Девочки выбежали на балкон и плакали. Младшей сестре помогли перелезть на соседний, а старшая прыгнула в сугроб.

Затем из окна шестого этажа спрыгнули дедушка и отчим детей. Мужчины спаслись, они госпитализированы. Тело Людмилы обнаружили в квартире после того, как пожар был потушен, передает РЕН ТВ.

Следственный комитет России начал проверку по факту пожара. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, выясняют обстоятельства трагедии. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в СК.