Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)

Жителей московского района Нижние Мневники поразил странный участник дорожного движения. По улицам города несся конь.

Следом за ним волочилась ватрушка для катания по снежным горкам. Видимо, именно она и испугала животное. На кадрах ролика, выложенного автолюбителями в Сеть, видно, что лошадь несется не разбирая дороги. Водителям приходится тормозить и пропускать обезумевшее животное.

ГИБДД начала проверку видеоролика. Полицейские хотят понять, откуда на дороге взялся конь и почему к нему привязан тюбинг. Пользователи Сети проявили участие в истории с лошадью. Они выражают надежду, что животное не пострадает и найдет хозяев.