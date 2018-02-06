В Эстонии микроавтобус с людьми провалился под лед

В 500 метрах от порта Муналайд в Эстонии под лед провалился микроавтобус, передает "Московский Комсомолец". Двоим – мужчине и женщине – удалось выбраться самостоятельно. Очевидцы рассказали, что те находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что в автомобиле могли находиться еще четыре человека. На их поиски отправлены водолазы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
От Дианы потребовали прекратить лить грязь ради дешевого пиара
О прибавлении сообщила супруга журналиста Елена Чекалова
19-летний парень стал настоящим красавчиком
Балерина показала свое архивное фото