В московской школе произошел пожар

В одном из кабинетов на первом этаже школы на Варшавском шоссе, что на юге Москвы, начался пожар. Возгорание было ликвидировано на площади пять квадратных метров, передает ТАСС. Из-за задымления из здания были выведены 300 школьников и 30 сотрудников образовательного учреждения. В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются причины возгорания.