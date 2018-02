Отель с отдыхающими обвалился в Тайване

В 22 километрах от города Хуалянь в Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает RT. Один из отелей города в результате обрушился. В Сети появились кадры с места происшествия. Видно, что в момент обрушения здание функционировало. В некоторых окнах частично обвалившегося здания до сих пор горит свет.

Официальных данных о пострадавших и жертвах пока не поступало. Местные СМИ сообщают о нескольких разрушенных зданиях, под обломками которых находятся люди, передает "Интерфакс". В городе паника, нарушена работа электросетей. Кроме того, сообщается об утечках газа.

Photos of latest #Taiwan earthquake shared on Line group chat. Stay safe, everyone!! https://t.co/UmXgXH1YBj pic.twitter.com/4CupAQ49sE