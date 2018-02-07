Итальянский пенсионер умер от орального секса

Итальянский пенсионер скончался во время орального секса с мальчиком по вызову. У Альберто Пиветти остановилось сердце.

71-летний турист переоценил свои возможности. Пенсионер не выдержал переполнявших его эмоций и скончался в номере отеля в Патайе.

Итальянец проводил время с мальчиком по вызову. 22-летний Порнтеп Чай не ожидал трагичной развязки привычных развлечений и испытал сильный шок.

"Мы занимались оральным сексом, но, чтобы достичь кульминации, он использовал свои руки. Затем рухнул на кровать и умер. Я быстро вызвал скорую и полицию. Я в недоумении. Не могу понять, что произошло. Он был жив и очень счастлив. И вдруг – мертв", – рассказал журналистам молодой человек.

Порнтеп Чай вызвал скорую помощь, но было поздно – Альберто уже нельзя было ничем помочь. Врачи решили, что темпераментный итальянец скончался от перенапряжения, пишет Daily Star.

Проституция в Таиланде запрещена законом. При этом ежегодный оборот секс-индустрии оценивается в 6,5 миллиарда долларов.

В прошлом месяце полиция Таиланда арестовала туриста из Великобритании. Поводом стала гибель девушки по вызову после падения с пятого этажа. По свидетельству очевидцев, причиной ЧП стал "грубый и экстравагантный секс на балконе". Британец признал вину.