Жадный муж тайно продал почку своей благоверной

Курьезный инцидент произошел в индийском штате Западная Бенгалия. Полиция арестовала двух братьев за то, что они обманным путем нажились на органе жены одного из них.

Жертвой алчного супруга стала 28-летняя Рита Саркар. Около двух лет назад у нее начались боли в животе. Муж отвез женщину в частную лечебницу в Калькутте, где медицинский персонал заверил Риту, что ей необходимо удалить воспаленный аппендикс.

Однако после всех манипуляций боль стала только сильнее. При этом злоумышленник запрещал своей благоверной говорить кому-либо о прошедшей операции, а также не давал посетить доктора. В итоге к медикам ее все же отвезли родственники со стороны родителей. При осмотре оказалось, что у Риты отсутствует правая почка.

"Тогда я поняла, почему муж умолял меня молчать об операции. Он продал мою почку, потому что моя семья не могла удовлетворить его требования о приданом", – цитирует пострадавшую Hindustan Times. Сообщается, что практически все 12 лет брака родственники мужа изводили и унижали женщину за маленькое приданое.

После обращения к правоохранителям мужчин арестовали 5 февраля. Свекрови Риты, которая знала о преступных намерениях своих сыновей, удалось скрыться. На допросе братья признались, что почка якобы была продана бизнесмену в Чхаттисгархе.

В 2016 году житель Новосибирска продал свою почку, чтобы рассчитаться с банковскими долгами. Орган он оценил в пять миллионов рублей. Все началось с кредита на свадьбу. Следующий кредит молодая семья взяла на покупку автомобиля. На ней попал в аварию его брат – пришлось восстанавливать. Когда сумма долгов стала расти в геометрической прогрессии, начали портиться отношения с женой, и мужчина расстался с органом, чтобы решить проблемы.