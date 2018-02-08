Теплоход с пассажирами застрял во льдах Охотского моря

Российский теплоход "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами 42 контейнерами на борту застрял во льдах Охотского моря у берегов Японии, передает РИА ФАН. Судно следовало из села Малокурильское в порт Корсаков на острове Сахалин, однако столкнулось с плотным льдом толщиной до полутора метров при выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу.
Корабль пытается выйти на чистую воду. Теплоходу ничего не угрожает. Если ситуация осложнится, из Владивостока на помощь застрявшему судну выйдет ледокол.
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