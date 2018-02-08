Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке
С мальчиком дома находились бабушка и дедушка, пока родители были на работе. По словам родственников, ребенок очень любит баловаться. Очередная его выходка и привела к сложившейся ситуации. Малыш от скуки решил засунуть голову в горшок, но не смог вытащить ее обратно и заплакал.
Спасатели хотели разрезать сиденье гидравлическими плоскогубцами, но все же решили разделить его на куски, расплавив паяльником, чтобы не порезать шею ребенка осколками пластика. В итоге шалуна удалось освободить, сообщает Lenta.ru.
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