Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
Известно, что девушка работает в Египте по контракту с крупной сетью отелей и ресторанов. Россиянка известна в арабском мире под псевдонимом Жемчужина.
Правоохранители задержали артистку прямо во время ее выступления. После предварительного рассмотрения дела местная прокуратура постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Но потом власти изменили вердикт.
"Принято решение о депортации российской танцовщицы. Это решение принято после обращения в национальную безопасность и управление полиции нравов. Соответствующий департамент в настоящее время завершает процедуры, связанные с депортацией", – приводит слова адвоката танцовщицы Мухаммеда Салеха РИА Новости.
В свою очередь египетский прокурор Хатим Фадль разъяснил, что правила исполнения танца обязывают исполнительницу носить нижнее белье не телесного цвета. По его словам, на россиянке вообще не было белья, что довольно "вызывающе".
Как писали Dni.Ru, в 2016 году власти Великобритании разлучили проживавших там итальянца и россиянку. Все из-за того, что доход главы семейства был ниже, чем положено по закону для супружеских пар. Женщина обратилась к британским властям с просьбой позволить ей остаться с мужем, однако ее заявление было отклонено. В итоге россиянку депортировали.
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