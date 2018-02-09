Сотни человек эвакуировали из общежития в Москве

Из общежития Московского политехнического университета на улице Бориса Галушкина на северо-востоке столицы эвакуировали 960 человек, передает сетевое издание m24.ru. В одной из комнат на десятом этаже произошло короткое замыкание, которое привело к пожару.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Горение ликвидировали силами администрации общежития до прибытия пожарных. В результате произошедшего никто не пострадал.