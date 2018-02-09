Женщина вырвала себе глаза после похода в церковь
Очевидцы рассказали, что американка вырвала себе один глаз и держала его в руке, чтобы это увидели приближающиеся к ней люди. Затем при свидетелях вырвала второй.
Прибывшим на вызов врачам, пытавшимся помочь, она запретила приближаться. Потребовалось трое полицейских и два медика, чтобы успокоить женщину и отвезти в больницу, сообщает Fox News.
В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное. Мотивы неадекватного поступка жительницы Южной Каролины остаются неясными. По словам одной из свидетельниц происшествия, женщина и раньше появлялась на церковных службах, но вела себя нормально.
Еще один случай членовредительства произошел в ноябре прошлого года в Казахстане. Там 54-летний мужчина самостоятельно удалил себе мошонку от одиночества – он устал от отсутствия семьи и детей. Пострадавшему сделали срочную операцию.
Ужасающая история случилась ранее в Германии. Там 18-летний студент отрезал себе язык и пенис после употребления галлюциногенных веществ. Врачи не смогли пришить половой орган обратно. После этого случая молодого человека поместили в психиатрическую лечебницу на реабилитацию.
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