В петербургской многоэтажке прогремел взрыв

В жилом многоэтажном доме на севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв. ЧП произошло на улице Репищева. По данным Life.ru, в новостройке при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

В результате инцидента пострадали три человека. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает "360", после взрыва не было возгорания. Дом не газифицированный. Хлопком выбило десять окон.