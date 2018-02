Основатель культовой рок-группы умер от неизлечимой болезни

В США скончался один из основателей знаменитой рок-группы Mr. Big Пэт Торпи. Барабанщик скончался в возрасте 64 лет. Он страдал от болезни Паркинсона, передает сайт газеты "Комсомольская правда".

"С разбитым сердцем мы сообщаем вам, что наш брат, друг, барабанщик и основатель, Пэт, скончался в среду, 7 февраля, от осложнений при болезни Паркинсона", – говорится в сообщении на официальной странице группы в Twitter.

Mr. Big была основана в 1989 году. Огромную популярность группа приобрела не в США, где к тому времени хард-рок перестал быть популярным, а в Японии. Там музыканты записали несколько концертных альбомов. В 2002 году группа распалась, но уже через семь лет музыканты вновь стали выступать вместе.

With breaking hearts we tell you that our brother, friend, drummer and founding member, Pat, passed away Wednesday, February 7 from complications of Parkinson’s disease. Family, band and management request privacy at this very difficult time. Services are pending. pic.twitter.com/SQNpCW9LXw