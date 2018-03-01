Нападение акулы на дайвера попало на видео
Видео было снято во время погружения в городе Дурбан в Южно-Африканской Республике. 38-летний Элтон Полли вместе с друзьями решил поплавать среди черноперых акул.
Грозу морей привлекли приманкой. Одна из акул напала на Полли, сбила с него маску и вырвала дыхательную трубку, но дайвер сумел сохранить спокойствие. К счастью, никто не пострадал.
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