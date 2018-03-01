Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
26-летняя преподавательница учебного заведения в Нью-Смирна-Бич Стефани Петерсон арестована и обвиняется в двух эпизодах непристойного поведения, а также в передаче психотропных средств лицу, не достигшему совершеннолетия, сообщило Управление шерифа округа Волюзия. По материалам расследования, Петерсон – преподаватель научных дисциплин – стала тесно общаться с учеником восьмого класса в ноябре прошлого года.
Ребенок сообщил полицейским, что их отношения началось с того, что учительница отправила ему свои интимные фотографии. Также восьмиклассник заявил, что Петерсон несколько раз забирала его из дома на автомобиле около 23:00 и привозила обратно уже ранним утром.
Во время таких ночных вылазок, по данным расследования, девушка курила с несовершеннолетним марихуану и склоняла его к интимной близости, передает New York Post. О тайных отношениях стало известно взрослым уже только после того, как успеваемость ребенка в школе снизилась. Петерсон пыталась убедить мальчика, что об их связи никто не должен знать, однако он все-таки рассказал обо всем родителям. После чего информация была передана в отдел полиции.
Стефани Петерсон официально уволилась с поста преподавателя средней школы. Также установлен залог за ее освобождение в размере 25 тысяч долларов.
В США нередки случаи интимных отношений преподавателей с учениками. Так, огромный общественный резонанс получило дело о растлении 30-летней учительницей Дженнифер Фитчер трех несовершеннолетних школьников. Полиция установила, что Фитчер неоднократно занималась сексом с тремя учащимися школы в Лейкленде, штат Флорида, которым на тот момент было по 17 лет. Один из таких контактов закончился беременностью Фитчер, которую она прервала. Преподавательница осуждена на 22 года тюрьмы.
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