На Нагатинской набережной в Москве горит теплоход

В Москве на Нагатинской набережной загорелся трехпалубный теплоход, передает телеграм-канал 112. Пожару присвоен второй ранг сложности. Специалисты опасаются, что огонь может перекинуться на соседнее судно. К месту происшествия стягиваются пожарные расчеты и корабль "Полковник Чернышев". Видео с полностью объятым пламенем теплоходом опубликовал телеканал "РЕН ТВ".