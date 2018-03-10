В Германии украли документы об Украине

Хакерская группировка атаковала федеральные ведомства Германии и похитила документы о переговорах Евросоюза и Украины, передает "Газета.ru". Всего было похищено не менее шести файлов. Там же находились записи о переговорах Брюсселя с Минском и переговоры о Brexit.
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