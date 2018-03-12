Пилот оставил пристегнутых пассажиров в тонущем вертолете

Около пролива Ист-Ривер между Манхэттеном и Куинсом в Нью-Йорке рухнул в воду туристический вертолет Eurocopter AS350, передает РИА ФАН. Из него смог выбраться только пилот.
Пристегнутые ремнями безопасности пассажиры оказались заблокированными в тонущем воздушном судне. Два туриста погибли на месте. Три человека были доставлены в больницу, однако врачи не смогли спасти их.
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