В Москве любопытного мальчика ударило молнией

В детском научно-познавательном центре "Эврика-Парк" на юго-западе Москвы случилось ЧП. Мальчика ударило молнией.
Предположительно, любопытный ребенок без спроса взял специальную лампу для демонстрации природных явлений. Шестилетнего посетителя отправили в больницу. По факту происшествия проводится проверка, передает сайт "Московский Комсомолец".
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