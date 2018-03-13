В движении поездов по МЦК произошел сбой

Утром 13 марта движение поездов на Московском центральном кольце было приостановлено в обе стороны, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу железнодорожной магистрали. Произошло это по техническим причинам.
Неполадки оперативно устранили. На линию были выпущены резервные составы.
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