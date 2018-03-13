Известный телеведущий умер от рака

Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко умер в возрасте 43 лет, передает РЕН ТВ. Летом 2017 года он сообщил, что болен раком. "Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны с программой "О главном", – отметили представители телеканала "UA:Первый", где работал журналист.