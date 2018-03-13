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Происшествия

Директор DJ Грува раскрыл детали убийства тещи

Денис Калинин и DJ Грув. Фото: instagram.com/djgrooverussia
Денис Калинин не вынес упреков тещи в "несерьезной" профессии. Эти слова и стали последней каплей, после которой концертный директор DJ Грува набросился на женщину с кулаками.
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Теща Дениса Калинина, по его словам, "пилила". Женщина упрекала зятя, что у него "не профессия", а также высказывала предположения, что ее дочь скоро найдет другого мужа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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Dni.Ru сообщали, что концертный директор знаменитого диджея Денис Калинин задержан в Москве по подозрению в убийстве своей тещи. Трагедия произошла 6 марта.

Тело задушенной женщины нашли в квартире Дениса, где он живет с маленькой дочерью и женой. Супруга мужчины работает стюардессой, она в тот день находилась в Пекине.

По версии следствия, утром 6 марта в квартире дома в Старосадском переулке 34-летний Калинин в ходе конфликта избил 77-летнюю женщину, после чего задушил. После случившегося мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие полицейские обратили внимание на беспорядок и повреждения на теле пожилой женщины. Тогда подозреваемый пояснил, что теща плохо о нем отозвалась. Оскорбившись, Калинин набросился на нее.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Денис Калинин является концертным директором не только DJ Грува, но и таких персон шоу-бизнеса, как Александр Анатольевич, Ирена Понарошку и Катя Чехова.

Автор: Андрей Евлампиев13 марта 2018, 13:53

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