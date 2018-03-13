Директор DJ Грува раскрыл детали убийства тещи

Денис Калинин не вынес упреков тещи в "несерьезной" профессии. Эти слова и стали последней каплей, после которой концертный директор DJ Грува набросился на женщину с кулаками.

Теща Дениса Калинина, по его словам, "пилила". Женщина упрекала зятя, что у него "не профессия", а также высказывала предположения, что ее дочь скоро найдет другого мужа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Dni.Ru сообщали, что концертный директор знаменитого диджея Денис Калинин задержан в Москве по подозрению в убийстве своей тещи. Трагедия произошла 6 марта.

Тело задушенной женщины нашли в квартире Дениса, где он живет с маленькой дочерью и женой. Супруга мужчины работает стюардессой, она в тот день находилась в Пекине.

По версии следствия, утром 6 марта в квартире дома в Старосадском переулке 34-летний Калинин в ходе конфликта избил 77-летнюю женщину, после чего задушил. После случившегося мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие полицейские обратили внимание на беспорядок и повреждения на теле пожилой женщины. Тогда подозреваемый пояснил, что теща плохо о нем отозвалась. Оскорбившись, Калинин набросился на нее.

Публикация от Denis Stinger (@iamstinger) Сен 22, 2017 в 7:16 PDT

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Денис Калинин является концертным директором не только DJ Грува, но и таких персон шоу-бизнеса, как Александр Анатольевич, Ирена Понарошку и Катя Чехова.