В центре Москвы сосулька пробила голову 27-летней девушке

В центре Москвы на прохожую упала сосулька. ЧП произошло днем 13 марта на Малой Басманной улице, передает "360".

Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка, младший научный сотрудник Академии Генеральной прокураторы России. Она экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.