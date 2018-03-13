В центре Москвы сосулька пробила голову 27-летней девушке

В центре Москвы на прохожую упала сосулька. ЧП произошло днем 13 марта на Малой Басманной улице, передает "360".
Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка, младший научный сотрудник Академии Генеральной прокураторы России. Она экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.
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