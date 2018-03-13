Директора-вора через семь лет нашли в шкафу

Бывший директор московской школы №1317 Константин Петров, обвиненный в хищении 208 миллионов рублей, найден в квартире родственников. Мужчина скрывался от правосудия с мая 2011 года.

Полицейские нашли злоумышленника в шкафу, где тот попытался спрятаться от стражей порядка. По предварительным данным, Петрову вменяется хищение средств, которые родители школьников отдавали на улучшение условий обучения.

Экс-директор создал целый фонд, куда москвичи и перечисляли деньги. Оказалось, что средства шли не на нужны учреждения, а в карман руководителя.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Академика Анохина задержан 39-летний бывший директор одного из учебных заведений, который с мая 2011 года находился в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и превышении должностных полномочий", – цитирует начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова РЕН ТВ. Константин Петров уже помещен под стражу.

Поборы и взятки в учебных заведениях в России, к сожалению, не редкость. Как ранее писали Dni.Ru, студентке омской медицинской академии грозит наказание вплоть до восьми лет колонии за "денежное вознаграждение" преподавателю. Известно, что 9 октября 2017 года девушка, которая три раза не смогла сдать экзамен по фармакологии, попыталась передать педагогу 50 тысяч рублей, чтобы получить положительную оценку. Однако экзаменатор не стал брать деньги, а сообщил об этом правоохранителям, которые и зафиксировали весь процесс.