Знаменитый певец умер в 46 лет

В США скончался популярный в 1990-х годах рэпер Крэйг Мэк. Ему было 46 лет, передает Associated Press.

Певец скончался в окружении родных в коммуне, которая находится в Южной Каролине. Причина смерти – болезнь сердца, с которой артист боролся несколько лет.

В 1994 году сингл Мэка Flava in Ya Ear стал хитом и заслужил платиновый статус. Его альбом Project: Funk da World был продан тиражом в более чем 500 тысяч пластинок.

В середине 2000-х репер завершил карьеру и исчез. Только в 2012-м стало известно, что он примкнул к культу Overcomer Ministry, который можно отнести к радикальной ветви евангелической церкви.